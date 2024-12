Milioni di italiani in viaggio per l'esodi di Natale. Fino al 19 gennaio, in tutte le Aree di Servizio della rete di Autostrade per l’Italia, tutti i giorni dalle ore 23 alle ore 5, sarà offerto gratuitamente un caffè per ciascun cliente che ne facesse richiesta. Contestualmente tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22 sarà possibile richiedere una verifica gratuita delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore.