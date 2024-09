Allerta maltempo in Italia, con 8 regione in arancione e 15 in giallo. Temporali su Toscana e Lombardia, esondazione di un torrente nel pratese e 70 famiglie messe in sicurezza. Violento nubifragio a Roma nella notte. Il cattivo tempo tempo si sposta intanto al sud, scuole chiuse in Campania in diversi comuni e problemi anche nel trasporto pubblico.