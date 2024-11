Maltempo Italia, allerta gialla in Sicilia. Prima neve su Cervinia

Ancora maltempo sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di mercoledì 13 novembre, con un'allerta gialla. Ad essere colpito in particolare il versante orientale dell'isola. Scuole ancora chiuse a Catania e Siracusa. Le nevicate hanno imbiancato le cime dell'Etna. Temperature in calo al Nord, e primi fiocchi di neve anche in Piemonte su Cervinia.