Maxi evasione dell'Iva per 'pulire' i soldi delle mafie, questa la scoperta che ha portato a oltre 200 indagati per 400 società coinvolte. Oltre 150 le perquisizioni in 30 province nel blitz della Gdf, 47 le misure cautelari personali oltre a sequestri di beni e denaro per un totale di 520 milioni di euro. Investiti dalla frode nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici diversi Paesi Ue.