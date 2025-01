Caccia israeliani hanno effettuato la notte scorsa una serie di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah nella Valle della Beqaa, nel Libano orientale.

Gli obiettivi, secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane citate dal Times of Israel, "rappresentavano una minaccia per il fronte interno e le truppe israeliane". Intanto secondo l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkof, per la ricostruzione di Gaza ci vorranno 10-15 anni.