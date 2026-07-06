Dopo il rinvio deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le compagnie assicurative, entra in vigore l'obbligo di assicurazione Rc auto anche per i monopattini elettrici. Se le società di sharing si sono già adeguate, restano i dubbi su come si organizzeranno i circa un milione di italiani che utilizzano un monopattino di proprietà.La nuova stretta si aggiunge agli obblighi già previsti per casco e contrassegno identificativo ("targhino"), anche se sulle strade questi dispositivi sono ancora poco diffusi. Il Ministero dell'Interno è atteso a comunicare i dati sulle sanzioni elevate, che al momento non sono ancora disponibili.