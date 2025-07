A marzo 2025, il saldo annualizzato del mercato del lavoro in Italia ha registrato un incremento di 300.000 posti di lavoro nel settore privato, misurato come differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi. Questo aumento è dovuto, in parte, alla crescita dei contratti a tempo indeterminato, che hanno visto un aumento di 322.000 unità