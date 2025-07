Sanità, da ritardi a miglioramenti: online i primi dati su liste attesa

La piattaforma nazionale sulle liste d'attesa del ministero della Salute restituisce uno spaccato su quanto bisogna aspettare in Italia per diverse prestazioni mediche. Bene le visite e gli esami d’urgenza, ma per quelli da programmare c’è una fortissima variabilità con prenotazioni fino a un anno dopo la richiesta. Il governo ha lanciato una crociata contro quello che rappresenta uno dei problemi più sentiti dagli italiani quando si tratta di sanità, promettendo di risolvere il problema, ma il quadro che emerge è tutt'altro che netto.