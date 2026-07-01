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Usa, Corte Suprema conferma divieto partecipazione atleti transgender a gare femminili

01 luglio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legittimità delle leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili. Secondo quanto riportato da Nbc News, la sentenza, redatta dal giudice conservatore Kenneth Kavanaugh, ha respinto con una maggioranza di 6 a 3 i ricorsi di due studentesse transgender, Becky Pepper-Jackson e Lindsay Hecox, stabilendo che le restrizioni imposte in West Virginia e Idaho non violano né il 14mo Emendamento sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, né il 'Title IX', la normativa federale che proibisce la discriminazione sessuale nell'istruzione.

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atleti transgender atleti transgender gare femminili
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