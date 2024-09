Nasce il Dipartimento per le politiche del mare

Il ruolo strategico del mare dal punto di visto ambientale, economico e geopolitico per il nostro Paese viene evidenziato una volta di più dalla scelta di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per le politiche del mare con il compito di attuare le misure di indirizzo, coordinamento e promozione dell’attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste all’art.4 bis del Dl 30 luglio 1999 n.303. Istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2024, che modifica il precedente Dpcm del 1° ottobre 2012 “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare avrà funzioni di supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, elaborando proposte e progetti, promuovendo attività culturali, di formazione e informazioni riferite alla materia di propria competenza. Inoltre, tramite il Dipartimento viene assicurata la presenza costante del Governo negli organismi nazionali e internazionali competenti in materia di politiche del mare. Il nuovo Dipartimento per le politiche del mare, di fatto, sostituisce la Struttura di missione per le politiche del mare precedentemente istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-04&atto.codiceRedazionale=24A04538&elenco30giorni=false