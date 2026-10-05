circle x black
Cerca nel sito
 

Nucleare, pubblicata la legge delega: entro un anno il nuovo quadro normativo

05 ottobre 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nucleare torna al centro della strategia energetica nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre, infatti, entra in vigore, dal 15 ottobre, la legge che delega il Governo a definire il nuovo quadro normativo sul nucleare sostenibile. Il provvedimento fissa principi e criteri per i decreti legislativi che dovranno essere adottati entro dodici mesi, con l’obiettivo di integrare il nucleare di nuova generazione nelle politiche di decarbonizzazione al 2050, rafforzando sicurezza e autonomia energetica. La Legge delega abbraccia l’intero ciclo di vita degli impianti: dalla ricerca e localizzazione alla costruzione, dall’esercizio alla disattivazione fino alla gestione dei rifiuti radioattivi. Spazio anche alla fusione, alle tecnologie modulari avanzate, alla produzione di idrogeno e alle applicazioni nel settore navale e marittimo. Il tema della sicurezza resta centrale con obblighi stringenti per la tutela di popolazione, lavoratori e ambiente. I futuri decreti dovranno inoltre stabilire le procedure autorizzative, i criteri di localizzazione degli impianti, le forme di consultazioni di Comuni interessati prevedendo anche possibili compensazioni per i territori coinvolti. La legge introduce, infine, garanzie finanziarie a carico degli operatori per i costi dell’intero ciclo di vita degli impianti e apre alla possibile istituzione di un’autorità indipendente per la sicurezza nucleare. Per l’attuazione sono stanziati 20 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029.
Il testo pubblicato in GU

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nucleare legge delega energia sostenibile decarbonizzazione sicurezza energetica autorità indipendente
Vedi anche
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza