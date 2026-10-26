Nuovi aiuti dal Governo per autotrasporto, agricoltura e pesca

Nella seconda riunione del Consiglio dei ministri della settimana, il Governo ha approvato un decreto-legge per contrastare il caro carburanti, al fine di sostenere le imprese dell’autotrasporto, agricole e ittiche. In merito al credito d’imposta riconosciuto alle imprese dell’autotrasporto per l’acquisto di gasolio vengono stanziati 45,2 milioni di euro per il periodo marzo-agosto 2026 e ulteriori 60 milioni per il periodo 1° settembre – 5 ottobre, per complessivi 105,2 milioni. Slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore. Viene inoltre prevista la possibilità di sospendere fino al 31 marzo 2027 il pagamento dei canoni leasing per i veicoli commerciali impiegati nell’attività aziendale. Per il settore agricolo, sono previsti fino a 60 milioni di euro, con contributi fino a 45 centesimi al litro per far fronte ai maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. 10 milioni vanno invece al settore della pesca, sotto forma di ristoro pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel medesimo periodo. Il provvedimento introduce, infine, l’esenzione temporanea dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 per le imprese con ricavi netti inferiori a 450 milioni o con un numero di dipendenti non superiore a 1.000.

Il comunicato del Governo