Nuovi bandi del MASE per il programma Mission Innovation 2.0

Nell’ambito del progetto “Mission Innovation 2.0” sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale cinque nuovi bandi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito delle missioni “Green Powered Future” e “Clean Hydrogen” per accelerare il percorso di decarbonizzazione dei settori industriali ed economici. Le proposte di progetto devono essere attinenti ad uno dei seguenti ambiti: bioidrogeno e biocarburanti; dati e digitalizzazione di rete; elettrolizzatori e reti; fonti rinnovabili non programmabili; flessibilità e accumulo energetico. Possono presentare proposte di progetto le imprese, in qualità di capofila, associandosi in partenariati con altri soggetti quali partner industriali, enti di ricerca e università. La dotazione complessiva è di 200 milioni di euro, di cui: 12 milioni destinati all’area “bioidrogeno e biocarburanti”, 60 milioni destinati a progetti relativi a “dati e digitalizzazione di rete”, 6 milioni destinati all’ambito “elettrolizzatori e reti”, 60 milioni per progetti su “fonti rinnovabili non programmabili”, 62 milioni rivolti all’area “flessibilità e accumulo energetico”. Il costo totale per ogni singola proposta di progetto deve essere compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

Link al comunicato del MASE.