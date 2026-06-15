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Nuovo Piano Transizione 5.0, attivata la piattaforma per richiedere le agevolazioni

15 giugno 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In continuità con i piani Transizione 4.0 e 5.0, il cosiddetto iperammortamento è la nuova misura del Ministero delle imprese e del made in Italy per sostenere la transizione digitale ed energetica del sistema produttivo. La misura comprende due categorie di investimenti: beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa; beni materiali nuovi funzionali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Per richiedere le agevolazioni, a partire dal 12 giugno, è operativa l’apposita piattaforma digitale sul portale del GSE, il Gestore dei servizi energetici. Il Mimit, in una nota, ricorda che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Con uno stanziamento di 9,8 miliardi di euro il Piano Transizione 5.0 rappresenta uno degli strumenti centrali della politica industriale per sostenere la competitività, l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.

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Il comunicato del Mimit

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Piano Transizione 5.0 iperammortamento transizione digitale energetica sostenibilità
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