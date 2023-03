Qualche contrattempo dovuto alle troppe spese da sostenere non vi permetterà di dedicarvi al vostro hobby preferito, fare shopping! Andate in banca e fate gli occhioni dolci al direttore, magari vi concede un prestito vantaggioso.

Dal di fuori potresti apparire come una persona realizzata ma in questo momento stai sperimentando una mancanza di energia che ti rende difficile mantenere l'equilibrio. Dovrai essere onesto con te stesso se hai bisogno di aiuto.

Anche se la pandemia ha cambiato drasticamente le vostre abitudini, vi ha permesso di fare una selezione riguardo gli amici stretti. Godetevi questa giornata in loro compagnia, non ve ne pentirete!

Giovedì

Qualcuno, che sembra una persona meravigliosa, ti sta facendo una corte serrata ma potrebbe non essere quello che sembra. Non sentirti in dovere di cedere solo per insistenza.