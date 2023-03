Lunedì In questa giornata le preoccupazioni stanno occupando tutti i vostri pensieri e questo vi distrarrà da tutto il resto, tanto, da non accorgervi di chi vi è accanto. Se ci sono difficoltà sul lavoro o in amore, non dovete abbattervi, presto la situazione si risolverà e riuscirete a recuperare!

Martedì State cercando di riprendervi dalla stanchezza degli ultimi giorni, ma rimanete comunque affaticati, questo potrebbe creare qualche difficoltà in amore. L'oroscopo consiglia: cercate di essere pazienti e di non alimentare le tensioni nella coppia. Per ciò che riguarda il lavoro la situazione è migliorata. Un pò di riposo sarà comunque necessario!



Mercoledì Continua, anche se con lentezza, il vostro recupero. Qualcuno si sarà già accorto di alcuni miglioramenti sul lavoro, maggiori sviluppi arriveranno nell'immediato futuro, mentre qualcun altro potrebbe aver iniziato una nuova strada. L'oroscopo consiglia: pazienza, presto si vedranno i frutti del vostro lavoro!

Giovedì Sospetto, gelosia e delusione divergono da speranza e tranquillità, ma abitano tutte dentro di voi, creando scompiglio emotivo. Dovete salvarvi da soli, stringete un patto con voi stessi e rispettatelo!

Venerdì In questa giornata vi sentirete forti e avrete un buon intuito su alcune situazioni importanti. Si prevede per il segno dello Gemelli un fine settimana pieno di energia e vitalità, sarete sostenuti dalla Luna che arriva nel segno. Qualche difficoltà, purtroppo, persiste ancora nei sentimenti.