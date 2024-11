'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', domani torna il webinar di Adnkronos

Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 15, nuovo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', il webinar promosso da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare e giunto alla seconda stagione. La terza puntata andrà in onda in streaming sui canali web e social del gruppo Adnkronos.

Condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, il webinar si concentrerà sul tema ‘Long acting: via maestra per il futuro delle persone con Hiv'. Se nelle puntate precedenti, infatti, si sono affrontati i temi dei bisogni dei pazienti, delle differenti percezioni della patologia e delle priorità d’intervento da attuare per il benessere delle persone che vivono con Hiv, nel prossimo episodio si volgerà lo sguardo al futuro, concentrandosi su quella che sembra essere la soluzione in grado di assicurare efficacia terapeutica, aderenza e qualità di vita ovvero le terapie cosiddette long acting.

Ne discuteranno: Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit); Roberto Rossotti, medico infettivologo dell’Ospedale “Niguarda Ca’ Granda” di Milano; e Simone Marcotullio, Communication and Policy Lead di ViiV Healthcare Italia.