Arresto cardiaco, Arlotta (Irc) 'fondamentale intervenire con manovre salvavita'

La società scientifica Italian Resuscitation Council (Irc) riunisce oltre 5.800 professionisti sanitari, tra medici, infermieri e operatori specializzati in rianimazione cardiopolmonare. L'organizzazione si occupa della "produzione e diffusione di linee guida e della formazione, rivolta anche ai non sanitari, sulle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco". Lo ha spiegato Gabriella Arlotta, vicepresidente dell'Irc, intervenendo a "Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "In caso di arresto cardiaco", ha ricordato Arlotta, il cuore "smette di pompare sangue e l'ossigeno non raggiunge più i tessuti", in particolare il cervello. "Si hanno pochi minuti per intervenire e aumentare le possibilità di sopravvivenza", ha sottolineato. Poiché i soccorsi avanzati non possono arrivare immediatamente, diventa essenziale che chi assiste all'evento sappia intervenire tempestivamente. "Le manovre fondamentali includono il massaggio cardiaco con compressioni toraciche, l'utilizzo del defibrillatore e la rapida attivazione del sistema di emergenza".