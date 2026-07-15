circle x black
Cerca nel sito
 
parola alla medicina 20260714132538

Arresto cardiaco, Arlotta (Irc) 'fondamentale intervenire con manovre salvavita'

15 luglio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La società scientifica Italian Resuscitation Council (Irc) riunisce oltre 5.800 professionisti sanitari, tra medici, infermieri e operatori specializzati in rianimazione cardiopolmonare. L'organizzazione si occupa della "produzione e diffusione di linee guida e della formazione, rivolta anche ai non sanitari, sulle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco". Lo ha spiegato Gabriella Arlotta, vicepresidente dell'Irc, intervenendo a "Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "In caso di arresto cardiaco", ha ricordato Arlotta, il cuore "smette di pompare sangue e l'ossigeno non raggiunge più i tessuti", in particolare il cervello. "Si hanno pochi minuti per intervenire e aumentare le possibilità di sopravvivenza", ha sottolineato. Poiché i soccorsi avanzati non possono arrivare immediatamente, diventa essenziale che chi assiste all'evento sappia intervenire tempestivamente. "Le manovre fondamentali includono il massaggio cardiaco con compressioni toraciche, l'utilizzo del defibrillatore e la rapida attivazione del sistema di emergenza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza