circle x black
Cerca nel sito
 
parola alla medicina 20260714132538

Carrieri (Siu), 'Prevenzione e formazione al centro dell'urologia'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Società italiana di urologia (Siu) "conta circa duemila soci e ha tra i suoi obiettivi principali la formazione e l'aggiornamento continuo degli urologi attraverso eventi, webinar, corsi e il congresso nazionale annuale. L'attività della società include anche il dialogo con le istituzioni su temi chiave come prevenzione, sostenibilità e innovazione tecnologica, sempre più centrali nella pratica clinica" Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Siu, intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "Un ruolo importante è svolto anche dal confronto con le associazioni dei pazienti, considerate un interlocutore fondamentale per migliorare la qualità dell'assistenza e delle cure. La ricerca è un pilastro della nostra attività, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori urologici, che rappresentano una parte rilevante della nostra pratica clinica. Oggi sappiamo che la prevenzione è decisiva per anticipare le diagnosi e migliorare l'efficacia delle cure", ha concluso Carrieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza