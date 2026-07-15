Carrieri (Siu), 'Prevenzione e formazione al centro dell'urologia'

La Società italiana di urologia (Siu) "conta circa duemila soci e ha tra i suoi obiettivi principali la formazione e l'aggiornamento continuo degli urologi attraverso eventi, webinar, corsi e il congresso nazionale annuale. L'attività della società include anche il dialogo con le istituzioni su temi chiave come prevenzione, sostenibilità e innovazione tecnologica, sempre più centrali nella pratica clinica" Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Siu, intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "Un ruolo importante è svolto anche dal confronto con le associazioni dei pazienti, considerate un interlocutore fondamentale per migliorare la qualità dell'assistenza e delle cure. La ricerca è un pilastro della nostra attività, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori urologici, che rappresentano una parte rilevante della nostra pratica clinica. Oggi sappiamo che la prevenzione è decisiva per anticipare le diagnosi e migliorare l'efficacia delle cure", ha concluso Carrieri.