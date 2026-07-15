Casella (Sitd), 'dipendenze sono malattia, essenziali informazione e cure integrate'

"Le dipendenze sono condizioni che portano a ripetere comportamenti o consumi in modo compulsivo, fino a non poterne più fare a meno, con conseguenze fisiche, psicologiche e sociali". Lo ha spiegato Pietro Casella, consigliere nazionale della Sitd (Società italiana tossicodipendenze), intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Le dipendenze si dividono in dipendenze da sostanze – legali, come alcol e nicotina, o illegali – e dipendenze comportamentali, tra cui il gioco d'azzardo, mentre altre forme, come shopping compulsivo, dipendenza affettiva e uso problematico di social e dispositivi digitali, sono ancora oggetto di studio. "Spesso chi soffre di una dipendenza non la riconosce" osserva Casella, ricordando che si tratta di "una vera e propria malattia". La cura richiede un "approccio multidisciplinare, che integri interventi medici, psicologici e sociali". Per la prevenzione, conclude l'esperto, "è fondamentale una corretta informazione per aumentare la consapevolezza e facilitare l'accesso ai percorsi di cura".