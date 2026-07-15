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Chirurgia: Anania (Sice), 'puntiamo su formazione in robotica per endoscopia minivasiva'

15 luglio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La chirurgia endoscopica o laparoscopica è oggi diffusa in tutta Italia. La chirurgia robotica ha rappresentato un'evoluzione molto importante e la nostra società scientifica ha sempre investito molto su questo fronte, nella formazione. Moltissimi interventi, sia per patologie benigne sia oncologiche, sono ormai standardizzati, attraverso tecniche mininvasive, su tutto il tratto gastroenterico e numerosi organi addominali e pelvici, come fegato, milza e pancreas. Questa diffusione è legata ai notevoli vantaggi che la laparoscopia offre in termini di qualità del lavoro chirurgico e di radicalità dell'intervento, ma soprattutto di vantaggi per il paziente: la ripresa funzionale è infatti molto più rapida perché il trauma chirurgico addominale è notevolmente ridotto: si opera attraverso piccole incisioni, lavorando all'interno dell'addome con strumenti dedicati e una visione ad alta definizione". Lo ha detto Gabriele Anania, presidente Sice-Società italiana di chirurgia endoscopica e nuove tecnologia a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto di Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, realizzato in collaborazione con Adnkronos, dedicato al confronto sui grandi temi della salute e della sanità italiana.

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