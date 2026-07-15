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Chirurgia: Lombardo (Sidco), 'dermatologi per tumori della pelle con componente estetica'

15 luglio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo una società di dermatologi che, all'interno della dermatologia - che è una branca enorme - comprende colleghi che si occupano in modo particolare della chirurgia dei tumori" della pelle, "dell'oncologia chirurgica e di una dermatologia con una forte componente estetica, che vuole essere al passo coi tempi e scientificamente elevata. I nostri target sono un po' gli estremi della medicina. Da un lato, abbiamo tutti i pazienti ai quali è stato diagnosticato un tumore della pelle e che necessitano di un intervento chirurgico per rimuoverlo in maniera definitiva con tutta la parte di follow-up oncologico. C'è poi una parte di colleghi più dedicata alla dermatologia estetica". Così Maurizio Lombardo, presidente della Società italiana di dermatologia chirurgica, oncologica, correttiva ed estetica, illustra le finalità di Sidco, nel format della Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, realizzato in collaborazione con Adnkronos, dal titolo 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane'.

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