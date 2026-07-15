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Macri (Siomi), 'medicina integrata, un approccio multidisciplinare alla cura'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La medicina integrata propone un modello di cura che combina medicina convenzionale e discipline complementari, con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace alla complessità del paziente. Oggi si parla di medicine tradizionali, complementari e integrative, un ambito che comprende pratiche come fitoterapia, agopuntura, omeopatia, medicina tradizionale cinese e medicina antroposofica". Lo ha detto Francesco Macrì, presidente Società italiana omeopatia e medicina integrata (Siomi), intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Secondo Francesco Macrì, "anche l'Organizzazione mondiale della sanità promuove l'integrazione delle medicine tradizionali nei sistemi sanitari. Tra i possibili vantaggi indicati vi sono una maggiore attenzione alla prevenzione, una gestione più completa delle patologie e potenziali benefici in termini di sostenibilità della spesa sanitaria". Macrì sottolinea inoltre che la "ricerca scientifica in questo settore incontra ancora difficoltà", ma richiama "studi internazionali che hanno approfondito i possibili meccanismi d'azione di alcune discipline complementari, in particolare dell'agopuntura e dell'omeopatia".

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