Mancuso (National Rescue Council),  'serve più formazione per diffondere il primo soccorso tra i cittadini'

"Le attività di primo soccorso sono in realtà parte della quotidianità di tutti: il nostro obiettivo è rendere le persone consapevoli di saperle già fare, fornendo un metodo corretto e soprattutto riducendo la paura di intervenire". Lo ha detto Francesco Mancuso, direttore operativo del National Rescue Council intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Mancuso ha ricordato l'importanza della formazione, prevista anche in ambito aziendale e scolastico dalla normativa vigente, ma rivolta anche alla popolazione generale attraverso corsi dedicati. Un aspetto centrale "è l'uso corretto delle manovre di base. In molte situazioni si compiono gesti istintivi ma sbagliati. Ad esempio, in caso di perdita di coscienza non basta sollevare le gambe: prima bisogna verificare lo stato di coscienza e liberare le vie aeree, altrimenti si rischiano conseguenze gravi". Il National Rescue Council punta, inoltre, a diffondere la cultura del primo soccorso sul territorio attraverso una rete di formazione nazionale. "L'obiettivo è formare più persone possibile, così che possano a loro volta trasmettere le competenze ad altri cittadini", ha concluso.