Medicina: Cuda (Siaf), 'audiologia e foniatria complementari a otorinolaringoiatria'

"L'audiologia, la foniatria sono discipline certamente complementari all'otorinolaringoiatria. In molte regioni esistono ambulatori dedicati, sia sul territorio sia negli ospedali. È opportuno rivolgersi a questi specialisti in tutti i casi di disturbi dell'udito e dell'equilibrio - che rappresentano le principali aree dell'audiologia - ma anche in presenza di problemi della voce e della deglutizione. Rientrano in questo ampio panorama anche i ritardi del linguaggio nei bambini, le balbuzie, i disturbi della fluenza verbale e alcune condizioni come i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, nelle quali collaboriamo con i neuropsichiatri infantili per definire correttamente la diagnosi e il percorso terapeutico". Così Domenico Rosario Cuda, presidente Siaf- Società italiana di audiologia e foniatria e professore straordinario di Otorinolaringoiatria, Università di Parma, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, in collaborazione con Adnkronos, dedicato al confronto sui grandi temi della salute e della sanità italiana.