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Medicina: Martini (Siapav), 'multidisciplinari per patologie medico-chirurgiche vascolari'

15 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Società italiana di angiologia e patologia vascolare è composta per la maggior parte da angiologi medici, specialisti in medicina vascolare, ma al suo interno è presente anche una componente importante di chirurghi vascolari. Questo rende la Siapav un unicum nel panorama italiano: nasce infatti già con una vocazione multidisciplinare, che consente di chiudere il cerchio di tutte le patologie vascolari con competenze sia mediche che chirurgiche, integrate tra loro. Interveniamo quando ci sono problemi vascolari, dalle varici, al tromboembolismo venoso, dall'aterosclerosi, quindi alle arterie che si ostruiscono, a tutti i disturbi correlati alle malattie vascolari, compreso il tromboembolismo venoso". Così Romeo Martini, presidente Siapav partecipando al format 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane con Adnkronos.

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