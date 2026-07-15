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Neuroradiologia, Anzalone: 'Tac, Rm e Ai centrali per diagnosi malattie neurologiche'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La neuroradiologia è una branca specialistica della radiologia dedicata allo studio del sistema nervoso centrale e periferico, dal cervello al midollo spinale fino ai nervi. In Italia non esiste una specializzazione specifica in neuroradiologia: i professionisti si formano dopo la specializzazione in radiologia attraverso percorsi di approfondimento nei centri dedicati". A spiegare il ruolo di questa disciplina è Nicoletta Anzalone, presidente dell'Associazione italiana di neuroradiologia, intervenuta a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "Le principali tecnologie utilizzate sono Tac e risonanza magnetica, fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio di patologie come ictus, tumori cerebrali, sclerosi multipla, malattie neurodegenerative e traumi cranici. La richiesta di esami è in costante aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione e del crescente ruolo dell'imaging nella pratica clinica". "L'intelligenza artificiale sta già contribuendo a migliorare la neuroradiologia, consentendo di ridurre i tempi di acquisizione delle immagini, aumentarne la qualità e supportare l'identificazione automatica di lesioni, come quelle della sclerosi multipla. Tuttavia, questi strumenti non sono ancora diffusi in modo omogeneo sul territorio, soprattutto per ragioni economiche e perché sono ancora in fase di validazione" ha concluso.

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