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Riccardi (Simeu), 'L'Emergenza-Urgenza porta d'ingresso al Ssn'

15 luglio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Emergenza-Urgenza rappresenta la porta d'ingresso dei cittadini al Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società italiana medicina emergenza urgenza (Simeu), che riunisce medici e infermieri impegnati lungo tutto il percorso assistenziale, dal territorio all'ospedale, intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. L'attività dell'Emergenza-Urgenza, spiega Riccardi, "comprende infatti il sistema pre-ospedaliero, il 118 e il numero unico di emergenza, fino al Pronto soccorso, all'osservazione breve intensiva, alla medicina d'urgenza e alle aree semi-intensive. Un ambito che si occupa soprattutto delle patologie tempo-dipendenti e che rappresenta il primo punto di contatto tra cittadino e sistema sanitario". Riccardi richiama a un uso appropriato del Pronto soccorso, riservandolo alle "situazioni di reale emergenza o urgenza. Per sintomi acuti o potenzialmente gravi – come dolore al petto, perdita di coscienza, una febbre che non passa - il consiglio è quello sempre di sentire comunque il raccordo con il numero unico dell'emergenza 118 per avere il consiglio migliore del luogo dove recarsi o se attendere a casa l'intervento del mezzo di soccorso per essere accompagnati nel pronto soccorso se c'è necessità. Così si evitano accessi non necessari che rischiano di rallentare l'assistenza ai casi più critici". "Siamo gli specialisti del tempo, gestiamo il paziente nel momento più delicato e ci occupiamo ogni giorno di patologie in cui la tempestività delle cure può fare la differenza".

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