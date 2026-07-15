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Ruggeri (Simce), 'obiettivo medicina certificativa è coniugare clinica, norme e sicurezza'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La medicina certificativa si occupa di valutare l'idoneità delle persone a svolgere attività che richiedono particolari requisiti psicofisici, come la guida, la navigazione o la detenzione di armi". Lo ha detto Giorgio Ruggeri, della Società italiana di medicina certificativa (Simce) intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. L'obiettivo della Simce "è promuovere la formazione dei professionisti che svolgono attività certificativa, affinché le valutazioni siano sempre aggiornate ai progressi della medicina. «Le norme devono evolvere insieme alle conoscenze scientifiche", sottolinea Ruggeri, citando il caso del diabete e delle nuove tecnologie che potrebbero modificare i criteri di idoneità alla guida. La società scientifica "è inoltre impegnata nel confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il ministero della Salute per la revisione dei requisiti psicofisici necessari al conseguimento e al rinnovo della patente. Metteremo a disposizione le competenze dei nostri specialisti per contribuire ad aggiornare le norme e migliorare la sicurezza della circolazione, nel rispetto della salute e dei diritti dei cittadini", conclude Ruggeri.

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