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Salute: Di Pietro (Isplad), 'dermatologia oggi punta a rigenerazione delle cellule cutanee'

15 luglio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La dermatologia negli ultimi anni ha capito l'importanza di aiutare i pazienti a mantenere la pelle non solo sana, ma anche più giovane, un desiderio importante, utile per tutto il nostro organismo, anche per la pelle. La dermatologia moderna punta soprattutto alla rigenerazione, quindi cerca di occuparsi dei meccanismi biologici, fisiopatologici legati all'invecchiamento, ma aiutando soprattutto la rigenerazione delle cellule cutanee". Così Antonino Di Pietro, presidente Isplad- International Society for Proregenerative, Longevity and Advanted Dermatology, intervenendo su 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto di Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, realizzato in collaborazione con Adnkronos, dedicato al confronto sui grandi temi della salute e della sanità italiana.

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