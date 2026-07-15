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Salute: Doria (Sir), 'oltre 200 le malattie reumatologiche, alcune anche sistemiche'

15 luglio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le malattie reumatologiche sono circa 200. Possiamo dividerle in tre grandi gruppi. Il primo comprende le malattie sistemiche che, oltre all'apparato locomotore, colpiscono anche cuore, polmoni, reni e richiedono più spesso ricoveri ospedalieri: sono le connettiviti, le vasculiti o le malattie autoinfiammatorie. Ci sono poi quelle che colpiscono soprattutto le articolazioni e sono a carattere infiammatorio, come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, le spondiloartriti, ma anche le artriti da microcristalli, come la gotta, per esempio. Il terzo gruppo è quello delle malattie che colpiscono prevalentemente l'apparato locomotore, sono a carattere scarsamente infiammatorio, come l'osteoartrosi e l'osteoporosi, che vengono seguite più a livello territoriale". Lo spiega Andrea Doria, presidente Sir-Società italiana di reumatologia nel format 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane.

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