Salute: Doria (Sir), 'oltre 200 le malattie reumatologiche, alcune anche sistemiche'

"Le malattie reumatologiche sono circa 200. Possiamo dividerle in tre grandi gruppi. Il primo comprende le malattie sistemiche che, oltre all'apparato locomotore, colpiscono anche cuore, polmoni, reni e richiedono più spesso ricoveri ospedalieri: sono le connettiviti, le vasculiti o le malattie autoinfiammatorie. Ci sono poi quelle che colpiscono soprattutto le articolazioni e sono a carattere infiammatorio, come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, le spondiloartriti, ma anche le artriti da microcristalli, come la gotta, per esempio. Il terzo gruppo è quello delle malattie che colpiscono prevalentemente l'apparato locomotore, sono a carattere scarsamente infiammatorio, come l'osteoartrosi e l'osteoporosi, che vengono seguite più a livello territoriale". Lo spiega Andrea Doria, presidente Sir-Società italiana di reumatologia nel format 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane.