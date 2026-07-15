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Salute mentale, Perri (Aipa): 'la psicologia analitica aiuta a ritrovare equilibrio e identità'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La psicologia analitica, fondata da Carl Gustav Jung, è un approccio alla salute mentale che considera la psiche nella sua complessità, dalle radici biologiche e istintive fino alle dimensioni della creatività, della cultura e della ricerca di significato. Al centro vi è il senso di identità della persona e il suo percorso di crescita". Lo ha detto Roberta Perri presidente Associazione italiana di psicologia analitica (Aipa) intervenuta "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Secondo Perri la psicoterapia analitica "può essere utile per affrontare disturbi dell'umore come ansia e depressione, ma anche problematiche psicologiche più complesse. Allo stesso tempo, può rappresentare uno strumento di conoscenza di sé per chi desidera approfondire la propria esperienza interiore, anche in assenza di una sofferenza specifica". Rivolgersi a uno specialista "può essere importante quando le normali capacità di adattamento alla vita quotidiana, al lavoro, alla scuola o alle relazioni entrano in crisi, generando un senso di blocco e difficoltà nel gestire le richieste della vita" aggiunge. "L'Aipa mette a disposizione sul proprio sito l'elenco dei professionisti associati suddivisi per territorio e promuove, attraverso un consultorio dedicato, percorsi di cura a tariffe agevolate per le persone che si trovano in condizioni di fragilità economica" conclude.

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