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Sanità: Balestra (FeDerSerD), 'per dipendenze professionisti specializzati in ogni Asl'

15 luglio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La dipendenza è un problema di salute molto comune e che può assumere diverse forme: c'è dipendenza da sostanze illegali, ma anche, da alcol e da tabacco. Ci sono le dipendenze comportamentali che a loro volta si dividono in dipendenza da gioco d'azzardo, da digitale e così via. I servizi specialistici per le dipendenze del Servizio sanitario nazionale che curano e prevengono queste patologie sono presenti in ogni azienda sanitaria con équipe multiprofessionali specializzate nel trattamento di questi disturbi, ad accesso gratuito e diretto, e rappresentano quindi un patrimonio notevole di competenze nel settore. Questi servizi lavorano inoltre in stretta integrazione e collaborazione con molti altri servizi sanitari e sociali, proprio perché la dipendenza è un problema complesso". Lo ha detto Roberta Balestra, presidente della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), partecipando a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', format promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane in collaborazione con Adnkronos.

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