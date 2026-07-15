Sanità: Di Martino (Amolp), 'prevenzione appropriata migliora qualità di vita e del Ssn'

"La prevenzione è, in termini semplici, un modo per ammalarsi meno, per vivere meglio e, allo stesso tempo, per ridurre in modo significativo il carico sul sistema sanitario, sugli ospedali e sulle strutture pubbliche. Naturalmente, non si tratta di una prevenzione generica o 'a 360 gradi', ma di un approccio mirato, basato su una logica clinica precisa e su una tempistica ben definita. Quando la prevenzione è appropriata, strutturata e personalizzata, può avere un impatto reale nel ridurre la frequenza e la gravità delle malattie, migliorando la qualità di vita dei pazienti e del Servizio sanitario". Così Sergio Di Martino, presidente di Amolp- Associazione medici e odontoiatri liberi professionisti nel suo intervento a 'Parola alla medicina', che d voce alle Società scientifiche italiane.