Sanità: Piovella (Soi), 'diffondere l'utilizzo di nuove tecnologie per la vista'

In oculistica "abbiamo acquisito negli ultimi quindici anni competenze che all'inizio potevano sembrare quasi un sogno. Dobbiamo impegnarci affinché queste potenzialità vengano realmente messe a disposizione dei cittadini. Oggi, 7mila medici oculisti italiani salvano la vista a circa 4 milioni di persone ogni anno e hanno soprattutto la capacità di eliminare molti difetti. Abbiamo bisogno di diffondere sempre di più l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei progressi che sono stati fatti perché tutti i cittadini italiani ne possano beneficiare". Così Matteo Piovella, presidente Soi - Società oftalmologica italiana, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane con Adnkronos.