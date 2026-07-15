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Sanità: Piovella (Soi), 'diffondere l'utilizzo di nuove tecnologie per la vista'

15 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In oculistica "abbiamo acquisito negli ultimi quindici anni competenze che all'inizio potevano sembrare quasi un sogno. Dobbiamo impegnarci affinché queste potenzialità vengano realmente messe a disposizione dei cittadini. Oggi, 7mila medici oculisti italiani salvano la vista a circa 4 milioni di persone ogni anno e hanno soprattutto la capacità di eliminare molti difetti. Abbiamo bisogno di diffondere sempre di più l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei progressi che sono stati fatti perché tutti i cittadini italiani ne possano beneficiare". Così Matteo Piovella, presidente Soi - Società oftalmologica italiana, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane con Adnkronos.

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