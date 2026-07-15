Sanità: Vita (Sip), 'come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale'

"La Società italiana di psichiatria, che ho il piacere e l'onore di copresiedere insieme al mio amico e collega Guido De Silvestri, si è data delle linee guida per questo triennio. Ne cito alcune di tipo organizzativo: favorire il più possibile lo sviluppo di dipartimenti di salute mentale e dipendenze, integrati e inclusivi, che abbiano al loro interno non solo la psichiatria, ma anche altre aree, come per esempio la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, la psicologia clinica e le dipendenze patologiche. Oltre all'idea di un presidio complessivo della salute mentale, puntiamo quindi a interventi precoci, della ricerca e formazione". Così Antonio Vita, presidente Sip, illustra le finalità della società scientifica, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', format promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane.