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Santomauro (Giec), 'cardiomiopatie ereditarie, rischio arresto cardiaco nei giovani'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nelle cardiomiopatie è fondamentale prestare attenzione a quelle ereditarie, in particolare alla cardiomiopatia ipertrofica, perché possono provocare arresti cardiaci improvvisi anche in età giovanile". Lo ha detto Maurizio Santomauro, presidente del Gruppo di intervento per le emergenze cardiologiche (Giec) intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. L'esperto ha richiamato l'attenzione anche sulle miocarditi, infiammazioni del cuore spesso successive a infezioni virali: "Non vanno sottovalutate perché, se non trattate adeguatamente, possono lasciare esiti infiammatori persistenti e favorire aritmie anche gravi". Sul fronte della prevenzione nello sport, Santomauro ha ricordato i risultati della normativa italiana, "che ha ridotto la morte improvvisa tra gli atleti, ma che oggi necessita di un aggiornamento. Lo screening, secondo l'esperto, dovrebbe includere oltre all'elettrocardiogramma anche test da sforzo ed ecocardiogramma". E sui defibrillatori semiautomatici: "sono strumenti salvavita sempre più diffusi ma non ancora presenti in tutte le strutture sportive. Fondamentale garantirne la disponibilità e rafforzare la formazione al loro utilizzo, anche nelle scuole". Santomauro ha infine citato l'esperienza dell'atleta Edoardo Bove, sopravvissuto a un arresto cardiaco nel 2024 grazie al defibrillatore, "come esempio dell'importanza di diffondere formazione e dispositivi salvavita".

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