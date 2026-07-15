Trombelli (Sidp), 'parodontite può portare a perdita denti, serve più prevenzione'

"La parodontite è una malattia infiammatoria delle gengive che nasce da un'alterazione della flora batterica orale e porta, nel tempo, alla distruzione dei tessuti che sostengono il dente, fino alla possibile perdita dei denti". Lo ha detto Leonardo Trombelli, presidente della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "L'obiettivo principale", sottolinea l'esperto, "è la prevenzione e la diagnosi precoce, poiché si tratta di una patologia progressiva che può compromettere masticazione, estetica e qualità di vita, con conseguenti trattamenti riabilitativi complessi e costosi". Tra le nuove strategie rientrano "l'uso di biomarcatori salivari e dell'intelligenza artificiale applicata all'imaging, strumenti che possono aiutare a individuare le fasi iniziali della malattia anche quando i segni clinici sono ancora poco evidenti". Fondamentale anche il "ruolo delle linee guida, che stanno evolvendo per includere lo stadio più avanzato della parodontite, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e dal coinvolgimento di diversi specialisti, oltre a una stretta connessione con la salute generale del paziente". La prevenzione si basa su più livelli: "informazione e consapevolezza della popolazione, riconoscimento precoce dei sintomi e corretta igiene orale quotidiana. La prevenzione secondaria, invece, punta a intercettare e trattare tempestivamente la gengivite, primo stadio della malattia, attraverso interventi professionali e miglioramento delle abitudini domiciliari" .