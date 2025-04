Partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, approvata la proposta dei relatori

In merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 (DOC. XXV, n.3) e alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, sullo stato di interventi di cooperazione allo sviluppo, deliberata dal Cdm il 19 febbraio 2025 (DOC. XXVI, n.3), in settimana le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato la proposta di relazione all’Assemblea presentata dai relatori, mentre è stata preclusa la proposta di relazione alternativa proposta dal Gruppo AVS. Nello specifico, i relatori propongono all’Assemblea di autorizzare per l’anno 2025 la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e gli interventi per la cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione tra i quali segnaliamo, per quanto riguarda l’Europa: impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali; partecipazione all’iniziativa NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all’Ucraina; partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo; missione delle forze di Polizia nei Paesi dell’area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese. Per quanto riguarda la partecipazione alle missioni in Asia: impiego di un dispositivo militare nell’area del Libano e del Mediterraneo orientale; impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, in Iraq e nel Medioriente; impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas-Operazione Levante. Per quanto riguarda, infine, le missioni in Africa: impiego di un dispositivo militare impiegato in attività di assistenza, supporto e cooperazione nell’area del Nord Africa; impiego di un dispositivo militare nell’area dell’Africa Occidentale; impiego di un dispositivo militare nell’area del Corno d’Africa; partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell’UE denominata EUBAM Lybia. In aggiunta a queste ed altre missioni, i relatori propongono

all’Assemblea di autorizzare la partecipazione dell’Italia alla missione denominata Forze ad alta e altissima prontezza operativa, una forza multinazionale altamente reattiva e versatile da impegnarsi all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza.

