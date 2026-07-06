Piano Casa approvato definitivamente dal Senato

Dopo il via libera ottenuto alla Camera dei deputati nella settimana precedente, il Decreto Piano Casa (Dl 66/2026) ha completato il proprio iter parlamentare con l'approvazione definitiva da parte del Senato, dove il provvedimento ha raccolto 106 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astensioni. Con questo passaggio, il Governo punta a dare una risposta strutturata al tema dell'emergenza abitativa, una questione che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti in molte aree del Paese, soprattutto nei grandi centri urbani e nelle città caratterizzate da una forte pressione della domanda abitativa. Il decreto si basa su una strategia articolata che individua tre direttrici principali di intervento. La prima riguarda il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. Secondo le stime contenute nel provvedimento, circa 60 mila alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) risultano oggi non assegnabili a causa delle condizioni di degrado o della necessità di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione. L'obiettivo è quindi rimettere rapidamente sul mercato sociale queste abitazioni, riducendo i tempi di attesa per l'assegnazione e valorizzando un patrimonio già disponibile senza dover necessariamente ricorrere a nuove costruzioni. Il secondo pilastro del Piano Casa è rappresentato dal Fondo Housing Coesione, affidato alla gestione di Invimit, la società del Ministero dell'Economia specializzata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Attraverso questo strumento si punta a concentrare e coordinare risorse provenienti sia dai fondi nazionali sia da quelli europei, con l'intento di finanziare interventi destinati ad affrontare il crescente fabbisogno abitativo. Il Fondo dovrebbe fungere da catalizzatore per nuovi investimenti, favorendo la realizzazione di progetti di housing sociale e di edilizia a canoni sostenibili, attraverso una programmazione unitaria delle risorse disponibili. Il terzo elemento centrale del provvedimento riguarda il coinvolgimento degli investimenti privati. Il decreto introduce infatti procedure accelerate e una serie di semplificazioni amministrative finalizzate a incentivare la realizzazione di progetti di edilizia integrata e di housing sociale. L'idea alla base della norma è quella di favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, riducendo gli ostacoli burocratici che spesso rallentano o scoraggiano la realizzazione di nuovi interventi nel settore abitativo. In questo quadro, il Governo ritiene che una maggiore rapidità nelle autorizzazioni possa contribuire ad ampliare l'offerta di alloggi accessibili e a sostenere la rigenerazione urbana di aree dismesse o sottoutilizzate. L'esame del provvedimento a Palazzo Madama è stato accompagnato da un confronto politico particolarmente acceso. I gruppi di maggioranza hanno difeso il decreto presentandolo come una risposta organica e concreta all'emergenza casa. Secondo i sostenitori della norma, il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, il rafforzamento dell'edilizia convenzionata e lo sviluppo dell'housing sociale rappresentano strumenti in grado di intervenire sulle principali criticità del settore, offrendo soluzioni sia nel breve sia nel medio periodo. La maggioranza ha inoltre sottolineato come il Piano privilegi il riutilizzo degli immobili esistenti, limitando il consumo di nuovo suolo e favorendo una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. Di segno opposto le valutazioni delle opposizioni. I gruppi contrari hanno contestato innanzitutto l'entità delle risorse stanziate, giudicate insufficienti rispetto alle dimensioni del problema abitativo che interessa numerose famiglie, giovani lavoratori, studenti e fasce sociali economicamente più fragili. Tra le critiche emerse durante il dibattito vi sono anche quelle relative all'accentramento delle competenze e al ruolo attribuito al commissario straordinario previsto dal decreto, considerato da alcuni esponenti dell'opposizione un elemento che rischia di ridurre il coinvolgimento degli enti territoriali e delle amministrazioni locali nella definizione delle politiche abitative. Con l'approvazione definitiva del Senato, il Decreto Piano Casa entra ora nella fase attuativa. Sarà in questa fase che si misurerà l'effettiva capacità delle misure previste di tradursi in interventi concreti, dalla riqualificazione degli alloggi pubblici alla mobilitazione delle risorse del Fondo Housing Coesione, fino alla realizzazione dei nuovi progetti di edilizia sociale e convenzionata. L'obiettivo dichiarato è ampliare l'offerta abitativa a prezzi accessibili e fornire una risposta più efficace alle esigenze delle famiglie e dei cittadini che incontrano difficoltà nell'accesso alla casa, in un contesto in cui il tema dell'abitare continua a rappresentare una delle principali sfide sociali ed economiche del Paese.

La scheda del provvedimento