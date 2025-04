Piattaforma Nazionale Nucleare Sostenibile, pubblicati i rapporti conclusivi

Istituita con Decreto ministeriale del 16 novembre 2023, la Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (PNNS) ha terminato la sua attività a ottobre 2024 ed ora sono stati pubblicati i rapporti conclusivi realizzati dai sette gruppi di lavoro impegnati. Il ruolo della Piattaforma è stato di studio, ricerca, raccordo e coordinamento per i principali stakeholder del settore, enti, università, associazioni di categoria e imprese. Ciascun gruppo di lavoro si è focalizzato su uno specifico ambito di attività, così definito: Contesto, scenari e prospettive; Tecnologie di fissione; Tecnologie di fusione; Sicurezza e prevenzione, quadro normativo; Rifiuti e decommissioning; Formazione ed educazione; Aspetti trasversali (ambiente, accettabilità sociale, comunicazione). Obiettivo prioritario della PNNS, mettere a punto una roadmap con orizzonte 2050, per sostenere il Ministero nella definizione di un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell’utilizzo dell’energia nucleare in Italia, attraverso nuove tecnologie nucleari sostenibili, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, con specifico riferimento agli Small Modular Reactor, i Microreattori e gli Advanced Modular Reactor, oltre che della fusione nucleare. La PNNS ha operato nella prospettiva della decarbonizzazione dei sistemi energetici e produttivi, per accrescere la sicurezza e la sostenibilità degli approvvigionamenti di energia e con l’obiettivo di inserire il nucleare nel mix energetico delle energie rinnovabili.

