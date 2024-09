PNIEC, Aggiornamento 2024

Il PNIEC 2024, modificato in seguito alle Raccomandazioni emanate dalla Commissione europea sulla bozza del 2023, contiene gli obiettivi nazionali al 2030 su fonti rinnovabili, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si tratta di una serie misure di attuazione nazionale degli impegni europei presi nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Tra le misure previste dal piano di particolare interesse ci sono quelle relative a Rinnovabili, Trasporti (marittimi) e Idrogeno.

Per quanto concerne le energie rinnovabili, l’obiettivo principale è raggiungere una copertura del 39,4% dei consumi finali lordi di energia tramite Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in linea con le direttive europee e leggermente inferiore rispetto alla versione iniziale del Piano, che prevedeva il 40%. Questo traguardo rappresenta un notevole incremento rispetto al piano del PNIEC 2019, che puntava al 30%, e supera ampiamente il livello del 2021, quando la quota di FER nei consumi finali lordi era del 19%. In accordo con le politiche recenti, si intende accelerare l’adozione di tecnologie come l’eolico, ivi compreso l’offshore e il fotovoltaico. Le prospettive per queste fonti energetiche sono molto promettenti: si prevede una crescita significativa nei prossimi sette anni, con un aumento del 251% per il fotovoltaico e del 149% per l’eolico rispetto ai livelli del 2021, affermandosi come le tecnologie chiave per la transizione ecologica italiana.Il Piano evidenzia che il settore dei trasporti continua a registrare un basso utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Nel 2021 solo l’8,1% dell’energia consumata nel settore proveniva da queste fonti, percentuale che è scesa all’8,0% nel 2022. Tuttavia, il nuovo PNIEC punta a raggiungere un ambizioso obiettivo del 34,2% entro il 2030. Questo traguardo è in linea con le nuove normative europee, in particolare con la Direttiva RED III, che ha incrementato l’obiettivo di consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti dal 14% al 29%. Tra le diverse fonti di energia pulita, i biocarburanti sono destinati a giocare un ruolo chiave, coprendo fino al 26,1% dei consumi finali previsti per il 2030, secondo le proiezioni del Piano.