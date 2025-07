PNRR, ok dall’UE al pagamento della settima rata e richiesta inviata per l’ottava

A seguito del raggiungimento dei 64 obiettivi previsti del PNRR, l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento di 18,3 miliardi di euro della settima rata del Piano. “Con il pagamento della settima rata, l’Italia conferma il primato nell’avanzamento del Piano con oltre 140 miliardi di euro ricevuto che corrispondono al 72% della dotazione finanziaria complessiva prevista e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate. Si tratta di un primato anche qualitativo, abbiamo dimostrato di sapere usare in modo virtuoso gli strumenti forniti dall’UE e siamo diventati un modello per gli altri Stati membri”, ha sottolineato il Presidente del Consiglio. Sulla scia del via libera al pagamento della settima rata, il Governo, anche a seguito dei lavori della Cabina di Regia del 24 giugno, ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell’ottava rata per un importo pari a 12,8 miliardi di euro legati al raggiungimento di 40 obiettivi. Tra gli interventi legati all’ottava rata, la digitalizzazione della Guardia di Finanza per meglio contrastare i crimini di natura economica e finanziaria, l’erogazione di oltre mille corsi linguistici e metodologici riservati ai docenti, l’attivazione in oltre 8 mila scuole di percorsi per aggiornare l’offerta scolastica e orientare gli studenti in particolare verso le competenze STEM, l’attuazione di progetti di valorizzazione culturale e turistica mediante il sostengo a circa 2 mila PMI. In aggiunta, oltre 1.400 km di infrastrutture ferroviarie sono state dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), sono stati eseguiti interventi per la tutela degli habitat marini, è stato realizzato un sistema avanzato di monitoraggio e prevenzione dei rischi idrogeologici nel Mezzogiorno. Come per le precedenti rate, anche il versamento dell’ottava avverrà soltanto a seguito di iter di valutazione degli obiettivi raggiunti previsto dalle procedure europee.

