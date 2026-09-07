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AfD trionfa alle elezioni, l'allarme di Fratoianni: "Europa rischia naufragio"

"Va preso sul serio. Prima che elettorale è un pericolo dal punto di vista sociale e culturale"

Nicola Fratoianni - (Fotogramma)
Nicola Fratoianni - (Fotogramma)
07 settembre 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il trionfo dell'AfD in Germania, nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, "si rischia il naufragio dell'Europa". E' l'allarme che fa scattare Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. "Dev'essere una sveglia potente: occorre mobilitarsi immediatamente, anche in Italia, per rimuovere terreno all'estremismo di destra. Questi in Germania si definiscono il nazismo dal volto simpatico", dice a Repubblica proponendo la propria analisi.

"È l'effetto del tracollo del welfare state, della civiltà del lavoro, della diseguaglianza che continua a crescere alimentando una povertà che rende le persone più sole e insicure non solo nella loro dimensione materiale, ma persino esistenziale", spiega il co-leader di Avs. "L'internazionale nera investe nella paura senza offrire soluzioni. Tra i progressisti si deve avere il coraggio di cambiare radicalmente rotta, di fare i conti con un capitalismo predatorio che ha determinato questa condizione in ampi settori della popolazione e globale".

La ricetta? "Continuo a vedere l'esigenza di una tassa sui super ricchi - prosegue Fratoianni - In Italia si tratterebbe solo di 50 mila italiani che hanno un patrimonio netto superiore ai 5 milioni di euro. E bisogna fermare questa folle corsa al riarmo. La Linke, come lo siamo noi, è una forza di sinistra, femminista, ambientalista e dunque nemica di Vladimir Putin. Al contrario di Afd che apprezza il dittatore russo perché parla la stessa lingua di estrema destra". In Italia, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci viene dato in crescita vertiginosa dai sondaggi: "Va preso sul serio. Prima che elettorale è un pericolo dal punto di vista sociale e culturale per lo sdoganamento sempre più superficiale e leggero di idee e simboli che pescano nella spazzatura della nostra storia peggiore, nazismo e fascismo".

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elezioni afd vannacci afd nicola fratoianni
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