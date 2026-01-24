circle x black
Afghanistan e le parole di Trump, Crosetto: "Non accettiamo analisi superficiali da parte di nessuno"

"Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri"

Afghanistan e le parole di Trump, Crosetto:
24 gennaio 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull’impegno dell’Italia, delle sue Forze Armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno". Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X.

