Amministrative, 'Libertà è democrazia' debutta con 4,9%, eletti diversi consiglieri

Libertà è Democrazia, il nuovo soggetto politico ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, ha chiuso la sua prima prova elettorale con un risultato che il segretario nazionale Giancarlo Affatato definisce "ottimo". Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, LeD si è presentata con candidati propri e all’interno di liste confederate da Venezia ad Agrigento, raggiungendo una percentuale complessiva del 4,9% e ottenendo l’elezione di diversi consiglieri comunali.

"Per un partito fondato il 15 marzo 2025 è un esordio straordinario – dichiara Affatato –. Il merito va innanzitutto alla Direzione Nazionale, sempre disponibile e partecipativa, ma soprattutto all’impegno quotidiano dei responsabili Regionali, Provinciali e Territoriali. La loro voglia di fare è stata il vero motore che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati". Affatato sottolinea che il traguardo raggiunto non è un punto di arrivo: "Questa percentuale è la base di partenza. Adesso continuiamo a lavorare per partecipare e vincere anche nelle prossime competizioni. Avanti insieme!".

Con l’elezione dei primi consiglieri, Libertà è Democrazia entra nelle istituzioni locali e si prepara a consolidare la propria presenza sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.