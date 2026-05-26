Amministrative, Meritocrazia Italia: "Partecipazione si costruisce con offerta credibile"

"Le elezioni amministrative si sono chiuse come sempre: con la gara a proclamare vincitori e vinti, a rivendicare seggi, a leggere i risultati in chiave nazionale. Quasi nessuno ha avuto il tempo di fermarsi su ciò che i numeri dicono davvero. L’affluenza è scesa ancora, dal 65% al 60%. Non è un calo fisiologico. È un segnale politico preciso: una parte crescente del Paese non si riconosce più nell’offerta che trova sulla scheda. E quando l’astensione cresce, la democrazia non muore con un colpo di stato. Si svuota, giorno dopo giorno, per disaffezione. Il problema non sono i simboli. È lo schema. Si continua a discutere di loghi, di alleanze, di posizionamenti tattici. Ma il cittadino non vota un simbolo. Vota un’aspettativa: che chi governa risolva problemi concreti, con competenze verificabili e responsabilità personale. Oggi questa aspettativa non trova risposta. L’offerta politica resta autoreferenziale, costruita su equilibri interni più che su programmi misurabili. Il risultato è che la partecipazione cala, e con essa cala la qualità della rappresentanza". Così in una nota il presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello.

"Per noi - prosegue Mauriello - il merito non è uno slogan. È il metodo per ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni. I principi sono semplici, ma non negoziabili: Responsabilità verificabile - chi riceve un incarico pubblico deve rispondere su obiettivi chiari, misurabili, pubblici ex-post. Non basta essere eletti. Bisogna dimostrare di saper governare; Selezione per competenza - le candidature e gli incarichi devono premiare capacità, esperienza, risultati documentabili. L’anzianità di tessera non è un titolo; Trasparenza dei processi - le decisioni su nomine, bandi, risorse devono essere tracciabili. La discrezionalità senza controllo produce clientelismo; Concorrenza leale - l’accesso alle opportunità politiche, amministrative, economiche deve essere aperto a chi dimostra valore, non riservato a chi ha relazioni. Questi principi non servono a creare un’élite. Servono a garantire che chiunque, indipendentemente dalle relazioni di partenza, possa emergere se porta valore".

"La partecipazione non si decreta con un appello. Si costruisce con un’offerta politica credibile. Quando un cittadino vede che la carriera politica dipende dalle relazioni e non dai risultati, smette di partecipare. Quando vede che i programmi sono generici e non verificabili, smette di votare. Quando vede che l’unica differenza tra le liste è il colore del simbolo, sceglie l’astensione. E qui - prosegue il presidente di Meritocrazia Italia - sta il rischio più grande: meno gente partecipa, più diventa vulnerabile l’offerta politica. Lo spazio lo occupa chi ha più tempo da dedicare alla macchina organizzativa, non chi ha più qualità da mettere al servizio della comunità. Si premia la presenza, non il merito. La quantità di militanza, non la qualità della proposta. È il meccanismo che trasforma la democrazia in gestione di nicchie organizzate, scollegate dal Paese reale".

"L’Italia non ha bisogno dell’ennesimo simbolo politico. Ha bisogno di nuovi schemi di funzionamento: Candidature selezionate per merito e incompatibilità chiare, per chiudere la porta al trasformismo e al conflitto d’interessi; Programmi con impegni misurabili, soggetti a verifica pubblica a fine mandato; Meccanismi di accountability, che permettano di rimuovere chi non mantiene gli impegni senza aspettare cinque anni; Partecipazione strutturata, che dia voce ai cittadini non solo al voto, ma nella valutazione dei servizi e delle politiche locali. Senza questi schemi - continua Mauriello - cambieranno i nomi ma non i risultati. E l’astensione continuerà a crescere".

"Noi non commentiamo chi ha vinto o perso. Commentiamo il metodo con cui si vince e si perde. Se si vince per merito, la politica si rafforza. Se si vince per rendita di posizione, la politica si indebolisce. Se si perde per mancanza di proposta, è un’occasione per ricostruire. Se si perde per disaffezione diffusa, è un allarme per tutti".

"Meritocrazia Italia continuerà a portare avanti questa linea nei Comuni, nelle Regioni, nelle istituzioni. Perché la democrazia non si difende solo con il diritto di voto. Si difende dando ai cittadini un motivo concreto per esercitarlo. La partecipazione - conclude - tornerà quando la politica tornerà a essere selezione dei migliori e responsabilità verso i fatti. Fino ad allora, i comunicati di vittoria e sconfitta resteranno chiacchiere. I numeri dell’astensione no".