Antonio Tajani, colazione di lavoro a Milano con Marina Berlusconi

L'incontro per fare il punto della situazione politica sul futuro del partito, anche in vista del referendum sulla riforma della giustizia

Antonio Tajani e Marina Berlusconi - Ipa
26 gennaio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
Antonio Tajani ha incontrato a Milano Marina Berlusconi per una colazione di lavoro. Un incontro durato circa due ore, nell'abitazione di Porta Venezia della presidente di Fininvest, al termine del quale il segretario nazionale di Forza Italia non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

L'incontro - avevano riferito fonti parlamentari azzurre - era stato fissato per fare il punto della situazione politica sul futuro del partito, anche in vista del referendum sulla riforma della giustizia.

