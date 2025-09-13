"Stefano De Martino? Io non sapevo neppure chi fosse". Arianna Meloni, ospite del 'Tempo delle donne', la maratona di eventi del Corriere della Sera in corso alla Triennale di Milano, ha parlato tra le altre cose anche le voci sull'amicizia con il conduttore di 'Affari Tuoi', Stefano De Martino. "Poi ho collegato che era l'ex marito di Belen -ha aggiunto la sorella del premier Giorgia Meloni con una battuta- Ragazzi, mi taccio.... sono consapevole dei miei limiti". E sui rumors al centro dei quali si trova spesso coinvolta, Meloni ha aggiunto: "Ogni giorno ce n'è una, ma ho imparato già tanti anni fa a farmi scivolare le cose addosso".