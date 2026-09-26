Un musical dedicato alla sua vita di imprenditore, politico, presidente del Milan. Titolo provvisorio: 'Il principe azzurro'. Nella testa di Silvio Berlusconi non c'era solo l'idea di un 'biopic' (aveva registrato un film autobiografico, sei ore di girato, mai uscito, 'Sono Silvio Berlusconi e questa è la mia vita', l'incipit) ma anche l'intenzione di produrre un vero e proprio mega show, in stile di Broadway. Con tanto di corpo da ballo, musiche e dialoghi parlati e cantati. Il progetto di uno maxi spettacolo musicale, come nella migliore tradizione americana (ispirato al genere affermatosi negli Usa tra il 19esimo e 20esimo secolo), balenò per la prima volta nella mente del Cavaliere tra il 2014 e il 2015 (al governo c'era Matteo Renzi). Il leader di Fi ne parlò la prima volta solo con Roberto Gasparotti, suo uomo immagine sin dal'94, chiedendogli di lavorarci nel più completo riserbo e oggi, alla vigilia del 90esimo dalla nascita del leader di Fi, il regista ne parla con l'Adnkronos. ''Il presidente Berlusconi -racconta Gasparotti che per oltre vent'anni ha curato tutte le apparizioni pubbliche dell'ex premier, a cominciare dal video della discesa in campo ('L'Italia è il Paese che amo...')- mi confidò l'intenzione di voler fare un musical sulla sua vita. Ho ritrovato i fogli di appunti con le sua indicazioni. Mi chiese di lavorare nella massima riservatezza, perché non voleva che tutto 'si bruciasse' con una fuga di notizie. Contattai un giovane attore-autore e un musicista. Con il 'dottore' scegliemmo come titolo pilota dello show 'Il principe azzurro'. Mi organizzai per formare un corpo da ballo. Berlusconi aveva già la scenografia pronta: mentre si cantava e ballava, su un maxi schermo scorrevano immagini reali della sua vita. Lavorammo in gran segreto per mesi, poi non se ne fece più nulla''.